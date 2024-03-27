Песков объяснил, к чему приведут поручения Путина по производству видеоигр Песков: поручения Путина направлены на создание игровой индустрии

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Поручения президента России Владимира Путина по производству отечественных видеоигр и приставок направлены на создание собственной игровой индустрии, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Да. Об этом неоднократно говорилось на совещаниях с участием президента, — заявил представитель Кремля на вопрос о том, идет ли речь о создании полноценной и независимой отечественной игровой индустрии в качестве альтернативы западной.

Президент РФ ранее поручил правительству рассмотреть вопрос об организации в России производства игровых приставок и облака с видеоиграми. Срок исполнения — до 15 июня. Поручение было озвучено в январе на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области. В Казани на Играх будущего в феврале Путин ознакомился с идеей создать российский аналог футбольного симулятора FIFA. Глава государства обещал поговорить о реализации такой идеи с главой Газпрома Алексеем Миллером.

До этого Путин поручил обеспечить продвижение отечественных видеоигр на зарубежные рынки, в том числе в БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). Он заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться. Глава государства напомнил, что создание видеоигр — «это не игрушечное дело, а многомиллиардный бизнес».