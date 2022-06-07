Песков объяснил изменения в структуре аппарата МВД Песков заявил, что изменения в структуре аппарата МВД продиктованы требованиями времени

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Дмитрий Песков

Внесение президентом РФ Владимиром Путиным изменений в структуру центрального аппарата МВД России связано с требованиями времени, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такое решение президента очевидно и не требует дополнительных разъяснений.

[Изменения продиктованы] требованиями времени, - сказал представитель Кремля.

Ранее российский президент специальным указом расширил состав центрального аппарата МВД России, увеличив число заместителей главы ведомства с шести до семи. Также в министерстве были упразднены департамент государственной службы и кадров, оперативное управление и управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий. Кроме того, в структуре центрального аппарата ведомства появится Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом. Как пояснили в МВД, издание указа обусловлено изменившимися в последнее время условиями функционирования органов внутренних дел.