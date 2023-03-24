Песков объяснил действия Медведева Песков прокомментировал телеграмму Сталина, которую зачитал директорам заводов ОПК Медведев

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал историю с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, который прочитал руководителям предприятий ОПК телеграмму Иосифа Сталина. По словам представителя Кремля, обращаться нужно к любому опыту, передает ТАСС.

Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, это, конечно, бесценный опыт, — сказал Песков.

Медведев провел совещание с рабочей группой Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством вооружения 23 марта. В ходе общения он зачитал телеграмму бывшего генерального секретаря КПСС Иосифа Сталина на «Уралмаш», призвав директоров заводов ОПК выполнять свои декадные нормативы, иначе их будут «громить как преступников».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что важнейшая задача предприятий ОПК заключается в том, чтобы обеспечить все подразделения и передовые части вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением в требуемом объеме и нужного качества. Он отметил, что все это необходимо делать в короткие сроки.