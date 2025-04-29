Песков объяснил, что стоит за игнорированием ЕС инициативы Путина Песков: отсутствие реакции на призыв РФ говорит о нежелании ЕС заключить мир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Молчание европейских столиц и Киева в ответ на мирную инициативу российского президента Владимира Путина показывает, кто действительно жаждет мира, а кто — войны, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в РФ рассчитывают, что призыв все-таки получит реакцию.

Мы не слышали оценки этого из европейских столиц, мы не слышали этого с Украины. Здесь очевидно становится, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны, — подчеркнул Песков.

Также Песков обратил внимание, что российский президент неоднократно говорил, что Москва готова начать переговоры без предварительных условий, однако Киев не ответил на этот призыв. Комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости усилить давление на Москву, пресс-секретарь главы российского государства отметил, что там, видимо, не слушали заявления Путина.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что РФ готова прийти к соглашению с Украиной при условии, что страна признает российские территории в юридическом порядке. Так он отреагировал на сообщения о готовности Киева отказаться от 20% земель, пока они будут считаться признанными де-факто.