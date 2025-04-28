Песков объяснил, что мешает Киеву соблюдать перемирие Песков: Киев не может гарантировать соблюдение ВСУ майского перемирия

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Власти Украины не имеют полного влияния на собственную армию, заявил телеканалу «Россия 1» представитель Кремля Дмитрий Песков. В связи с этим, уточнил он, Киев не в силах гарантировать полное соблюдение майского перемирия ВСУ в зоне СВО.

Мы видели с вами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на все свои подразделения, и поэтому, конечно же, киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что объявленное главой государства Владимиром Путиным перемирие является жестом доброй воли. Временный режим прекращения огня продлится с 00:00 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий выразил мнение, что перемирие в дни 80-летия Победы направлено на единение русско-украинского народа. По его словам, жителям Украины стоит задуматься о последствиях новой идеологии фашизма, которую им прививают.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в свою очередь сказал, что Киев в ответ на инициативу Москвы предлагает объявить перемирие на 30 дней с текущего момента. По его словам, Украина «готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня».