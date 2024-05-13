Песков объяснил, чем Шойгу будет заниматься в новой должности Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Экс-глава Минобороны РФ Сергей Шойгу будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, объяснил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, руководителем службы новый секретарь Совбеза не станет.

Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что главой ФСВТС был и остается Дмитрий Шугаев. Песков добавил: будучи секретарем СБ РФ, Шойгу станет заместителем главы государства в комиссии по ВПК.

12 мая Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Его место занял Шойгу, которого сняли с поста главы Минобороны РФ. Новым министром обороны страны глава государства предложил назначить Андрея Белоусова, который до этого работал первым вице-премьером.

По словам пресс-секретаря президента России, Путин хотел видеть на должности главы МО РФ гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство. По его словам, кандидатура Белоусова для этого подходит лучше всего.