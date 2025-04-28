Песков объяснил, чем руководствовался Путин во время объявления перемирия Песков счел перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Российский президент Владимир Путин, объявляя перемирие в дни 80-летия Победы, руководствуется не только соображениями гуманитарного характера, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря главы государства, которые приводит ТАСС, так лидер проявляет добрую волю.

Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства, — отметил Песков.

До этого сообщалось, что — по решению Путина — из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что в перемирии между Москвой и Киевом кроется политическая ловушка. По его словам, Путин захватил лидерство в качестве миротворца, а его украинский коллега Владимир Зеленский может попытаться перехватить соответствующую инициативу и предложить более длительное перемирие, которое может обернуться для России негативными последствиями. В частности, речь идет о возможной мощной накачке Вооруженных сил Украины оружием за это время, объяснил политолог.