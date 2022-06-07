Песков объяснил, будет ли РФ обсуждать с Киевом статус Херсона и Запорожья Песков опроверг слухи об отказе России обсуждать с Украиной статус Херсона и Запорожья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ об отказе России обсуждать статус Херсонской и Запорожской областей на переговорах с Украиной. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта информация не соответствует действительности.

Нет, это неправильная информация, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее высокопоставленный источник сообщил «Известиям», что в новом соглашении с Украиной не будет обсуждаться статус Херсона и Запорожья, равно как и вопрос Крыма и Донбасса, так как большинство жителей Херсонской и Запорожской областей поддерживают Россию. Кроме того, сейчас ведение переговоров невозможно, «пока Владимир Зеленский не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп», отметил собеседник.