Песков объяснил блокировку РФ в СБ ООН резолюции о санкциях против КНДР Песков: вето на резолюцию СБ ООН о санкциях против КНДР отражает интересы России

Применение вето на резолюцию СБ ООН о продлении мандата экспертов по санкциям против КНДР соответствует интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля объяснил причины блокировки Москвой соответствующего постановления, передает ТАСС.

Эта позиция больше соответствует нашим интересам, — заявил Песков.

Ранее Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и отказалась продлить мандат экспертам по санкциям против КНДР. РФ заблокировала резолюцию, которую представили США. Соединенные Штаты предложили продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов комитета СБ ООН 1718 по санкциям в отношении Северной Кореи.

Резолюцию 1718 приняли в 2006 году в ответ на проведение Северной Кореей ядерного испытания. Под запретом с тех пор поставки, продажа или передача стране военной техники, оборудования, товаров и технологий, которые могут применить для создания оружия массового уничтожения. С тех пор рестрикции ужесточали.

Также сообщалось, что делегация Службы внешней разведки во главе с директором СВР Сергеем Нарышкиным посетила КНДР. В Пхеньяне прошли переговоры об укреплении сотрудничества в ответ на «интриги враждебных сил».