Песков обвинил Запад в блокаде поставок зерна с Украины

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Россия не приемлет обвинений Запада в блокировании поставок зерна с Украины. Причиной блокады стали принятые этими западными странами решения и они должны быть отменены, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде, — сказал он.

Пресс-секретарь президента России добавил, что западные страны должны отменить решения, которые создают препятствия для фрахта судов и вывоза украинского зерна за рубеж.

Ранее Песков заверил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна через Польшу. Он отметил, что Варшава может свободно загружать им те же вагоны, в которых отправляет Киеву оружие.

В МИД РФ, в свою очередь, опровергли сообщения зарубежных СМИ, утверждавших, что российские военные вывозят с Украины зерно через Крым. Замглавы ведомства Андрей Руденко подчеркнул, что Россия «вообще ни у кого не ворует».