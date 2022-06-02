Песков: Киев «морозит» переговоры Песков обвинил украинские власти в заморозке переговоров

Фото: Belarusian Foreign Ministry/Global Look Press

Россия чётко озвучила требования по Украине, Киеву они хорошо известны, но украинские власти предпочитают переговорам «другой вариант», заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предположил, что украинские власти отказываются от переговоров под влиянием западных кураторов.

Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры, — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь заявил, что Вашингтон «только подливает масла в огонь» и поставками оружия на Украину отбивает у Киева желание возвращаться к мирным переговорам с Москвой. При этом он не исключил возможность встречи Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским при наличии соответствующего документа.

Востоковед Евгений Сатановский также выразил мнение, что Запад не позволит Зеленскому урегулировать ситуацию в стране мирным путем. Он напомнил о словах министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая призвала решить конфликт силой.