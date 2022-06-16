Песков обвинил США в провоцировании новых жертв на Украине Песков: США не дают здравым силам на Украине пойти по пути диалога с Россией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

США не дают здравым силам на Украине пойти по пути диалога с Россией, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вместо этого они провоцируют дальнейшие жертвы и материальные потери в стране.

США не позволяют здравым силам, коих осталось очень мало на Украине <...> пойти по другому пути — по пути диалога. США провоцируют дальнейшие жертвы и дальнейшие материальные потери в этой стране, — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Россия сохранит общение с США, но будет проявлять гибкость в общении по конструктивным вопросам. По словам Пескова, такое общение будет идти при условии уважения интересов России.

Ранее пресс-секретарь президента отметил, что диалог между Россией и США необходим, однако должен строиться на определенных взаимовыгодных условиях, в основу которых должны лечь принципы взаимного уважения и неделимости безопасности. В то же время на данном этапе едва ли возможно вернуться к «духу» встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве, когда возникла надежда на налаживание отношений двух стран.