Песков обвинил США и Европу в поддержке терроризма

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Украина использует террористические методы, поэтому его можно называть террористическим режимом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и страны Евросоюза, поддерживая Киев, тем самым поддерживают террористические методы работы.

Получается, что, поддерживая киевский режим, де-факто и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы, — сказал спикер Кремля.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США предпочитают не замечать террористических действий со стороны Украины, при этом Киев заручился всесторонней поддержкой Белого дома.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации в свою очередь заявил, что страны Запада подстрекают Украину на совершение террористических актов. Дипломат напомнил о недавнем высказывании главы разведки Украины Кирилла Буданова, который прямо заявил о готовности «убивать россиян по всему миру».

Лефортовский суд Москвы впоследствии заочно арестовал Буданова по обвинениям в организации терактов на территории России, создании террористического сообщества, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.