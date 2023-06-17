Песков: Германия «стреляет себе в ногу», следуя в фарватере США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Власти Германии решили устойчиво следовать в фарватере США, как и вся Европа, и делают они это «стреляя себе в ногу», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, конкурентоспособность германской промышленности во многом зиждилась на российском трубном газе, однако лишив себя выгодных поставок из РФ, власти ФРГ поставили экономику своей страны под угрозу.

Германия решила устойчиво следовать в фарватере США, как и вся Европа. Быть примерным членом НАТО, который выполняет все установки из Вашингтона. <...> Делает это Германия, стреляя себе в ногу, — сказал представитель Кремля.

Ранее Bloomberg писал, что если раньше Германия была локомотивом экономики ЕС, то сейчас она тянет объединение на дно. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, ВВП страны в I квартале 2023 года в годовом выражении уменьшился на 0,3%, а в IV квартале 2022 года спад составил 0,5%.

В МВФ полагают, что рост германской экономики в обозримом будущем будет самым медленным среди государств G7 и будет происходить не за счет увеличения производства, а за счет роста потребления, сферы услуг и финансового сектора.