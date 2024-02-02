Песков обвинил Европу и США в давлении на Турцию

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Турция сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны Европы и США из-за отношений с Россией, передает РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. При этом, по его словам, Анкара сохраняет свой суверенитет.

Турция сталкивается с беспрецедентным давлением, беспардонным зачастую давлением англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами. Но Турция сохраняет свою суверенность, — сказал Песков.

Вместе с тем Песков подтвердил, что продолжаются переговоры между двумя странами о визите президента Владимира Путина в Турцию. Представитель Кремля добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно общается с Путиным. Чаще в телефонных разговорах, но несколько раз в год устраиваются очные встречи.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Анкара упускает возможность выступить в интересах всего человечества, решив ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО. По его словам, действия Анкары вызывают у него сожаление.