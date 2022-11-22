Песков: обстрелы ВСУ ЗАЭС несут ядерную угрозу для огромных территорий Песков: существенных подвижек в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС нет

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимо требовать от Украины отвода тяжелого вооружения от Запорожской атомной станции. По его словам, непрекращающиеся обстрелы ВСУ несут в себе угрозу безопасности для огромных территорий. При этом он подчеркнул, что существенных подвижек в создании зоны безопасности вокруг станции нет, передает РИА Новости.

Они совершают действия, которые чреваты угрозой ядерной, экологической, иной безопасности для огромных и огромных территорий, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности. <...> Существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, — сказал Песков.

Он отметил, что представители Международного агентства по атомной энергии признают опасность обстрелов, однако не говорят, кто наносит удары по атомной станции. Песков добавил, что Россия будет продолжать диалог с МАГАТЭ.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа ранее заявил, что удары ВСУ по ЗАЭС в минувшие выходные стали одними из самых тяжелых. Они наносились прицельно в непосредственной близости от критически важной инфраструктуры, что представляет большую угрозу для ядерной безопасности. Карчаа добавил, что ядерные реакторы защищены от всех видов артиллерийского поражения, но это не значит, что защита станции является абсолютной.

Резолюцию по ЗАЭС с призывом к России «немедленно отказаться от своих необоснованных претензий на право собственности на эту станцию» МАГАТЭ приняло 17 ноября. РФ и Китай проголосовали против документа.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти «играют с огнем», продолжая провокации на ЗАЭС. Она отметила, что из-за обстрелов станции «ситуация балансировала на критической черте, за которой могла последовать техногенная катастрофа».

Глава Росатома Алексей Лихачев в свою очередь предупредил, что на Запорожской АЭС существует риск атомной аварии. Он призвал принять все меры к обеспечению безопасности станции.