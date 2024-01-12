Песков обратил внимание на смятение американских властей из-за Украины Песков: власти США все больше интересуются, на что тратятся деньги для Киева

Фото: МО Украины

Американский истеблишмент все чаще задается вопросом, куда уходят деньги, выделяемые Украине, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в США также задумались об эффективности финансовой помощи Киеву.

Мы видим, что в Соединенных Штатах продолжаются внутренние дебаты, внутренние процессы. Все больше и больше представителей политического истеблишмента интересуются краеугольным вопросом, куда тратятся их деньги, деньги американских налогоплательщиков, эффективно ли были потрачены астрономические суммы, которые за прошлый год были выделены киевскому режиму, — уточнил Песков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Представитель Белого дома подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву.

Он также отметил, что помощь, предоставляемая прежде, теперь приостановлена. По его словам, конгресс может продолжить работу по поиску и выделению дальнейших средств из федерального бюджета для поддержки Украины.