Песков: обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не будет

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Президент России Владимир Путин

Обращения президента России Владимира Путина к россиянам в ближайшие дни не будет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. На вопрос, есть ли в планах президента обращение к гражданам России, представитель Кремля ответил отрицательно.

Нет, — сказал Песков.

Ранее Песков, говоря о ЧП на Крымском мосту, заявил, что в настоящее время прогнозов по восстановлению Крымского моста нет.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин взрыва грузовика. В СК уже завели уголовное дело в связи с произошедшим. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте был взорван грузовик, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.

В Сети появились кадры, на которых запечатлен взрыв на Крымском мосту. На видео можно заметить, что грузовик, двигавшийся по мосту, внезапно взорвался, в кадре видны огонь и осыпающиеся осколки.