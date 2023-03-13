В Кремле отреагировали на решение Индии не нарушать потолок цен на нефть Песков: Россия в вопросе потолка цен на нефть опирается на контакты с контрагентами в Индии, а не на СМИ

Фото: shutterstock

Россия ориентируется прежде всего на свои контакты с Индией в экономических вопросах, а не на информацию СМИ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал решение Индии поддержать санкции Запада против России, в том числе ценовой потолок на нефть из РФ. Он подчеркнул, что президент Владимир Путин уже принял решение на этот счет, передает ТАСС.

У нас есть определенное принятое решение на этот счет. Решение принято президентом РФ и оформлено соответствующими документами. Мы будем из них исходить, кроме того, ориентируемся не на сообщения информационных агентств, а на наши контакты с контрагентами в Индии, — сказал Песков.

Ранее Bloomberg сообщил, что Индия решила соблюдать потолок цен на нефть из России, введенный Западом в рамках очередных антироссийских рестрикций. Индийские власти официально не заявляли о поддержке санкций Запада на, однако источник агентства сообщил, что в кулуарах саммита G-20 Дели подробно объяснил свою позицию чиновникам из США и других стран G7, которые по итогу остались довольны.

В марте Reuters сообщало, что Индия и Россия при проведении нефтяных сделок начали переходить на расчеты в российских рублях. По данным агентства, Индия занимает третье место в мире по закупкам нефти, а ее главным поставщиком стала Россия, потерявшая рынок ЕС. Сообщалось, что после того, как 5 декабря был установлен потолок цен, индийские партнеры оплачивали большую часть сырья из РФ недолларовыми валютами, в том числе рублями и эмиратскими дирхамами.