Песков: объективных причин для дефолта в России быть не может

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких объективных причин для дефолта в России быть не может. По его словам, у страны есть и деньги, и готовность их платить, передает ТАСС.

Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг, — сказал Песков.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет проводить оплату государственного долга по аналогу схемы, по которой недружественные страны платят за российский газ в рублях.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов ранее заявил, что Россия оплатит внешний долг в рублях и обратится в суд, если действия США приведут её к техническому дефолту. Эксперт отметил, что объявление дефолта станет признанием эффективности санкций и давления на страну, а технический дефолт, по его словам, никак не повлияет на российскую экономику.