Песков назвал вакханалией осквернение российских памятников в Европе

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вакханалией случаи осквернения российских памятников в Европе, передаёт ТАСС. Он отметил, что МИД РФ ведет напряженную дипломатическую работу, чтобы пресечь появление новых актов вандализма.

МИД работает ежедневно и весьма напряженно, ведется очень напряженная дипломатическая работа по борьбе с этой вакханалией, которая сейчас во многих европейских странах имеет место, — сказал представитель Кремля.

За последнее время в Европе были отмечены несколько случаев осквернения российских и советских мемориалов.

В апреле вандалы осквернили мемориалы советским воинам, расположенные в литовских городах Шета Кедайнского района и Куркляй Аникщяйского района. Хулиганы залили памятники красной, жёлтой и синей краской. В мае неизвестные осквернили памятник солдатам — участникам Великой Отечественной войны на мемориальном кладбище в литовском городе Бубяй. Местные правоохранительные органы начали расследование.

Осквернению подвергся и монумент в городе Пиештяни. Посольство России в Словакии выразило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» возмущение актом вандализма, потребовало наказать виновных и привести памятник в первоначальный вид.