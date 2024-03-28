Песков: нужно осторожно относиться к материалам NYT о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стоит с осторожностью относиться к материалам газеты New York Times о подготовке террористической атаки на «Крокус Сити Холл» со ссылкой на источники, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В NYT утверждали, что США могли передать властям России не всю информацию о подготовке теракта.

Нет, ничего не известно, — заявил Песков в ответ на вопрос, знают ли что-либо по этому поводу в Кремле.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько вооруженных автоматическим оружием мужчин ворвались на концертную площадку перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу, затем начали поджигать здание изнутри. По данным Минздрава, погибли 140 человек. По данным МЧС — 143. Более 180 человек пострадали.

По делу о теракте задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников атаки — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Последних отправили под арест до 22 мая.

Ранее в NYT сообщили, что враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили американским чиновникам поделиться информацией о террористическом заговоре «сверх необходимого». В США побоялись, что российские власти узнают об источниках и методах разведки американцев.