Песков: никто не сможет стать посредником по Украине в текущих условиях

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Дмитрий Песков

Ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо еще не сможет стать посредником на переговорах России и Украины в текущих условиях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Киев в настоящий момент полностью отвергает возможность любого диалога, передает ТАСС.

В настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с Российской Федерацией. С посредником или без. Украина решительно отвергла мирный план Путина, который был высказан в Министерстве иностранных дел, поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-либо другой не может быть посредником, — заявил Песков.

Базой для переговоров может стать проект Стамбульских соглашений, однако пока что руководство Украины не признает и его. Кроме того, Россия видит, что на Западе и в Киеве все еще не задумывались над мирными предложениями Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потенциальное заключение мира по Украине через посредника является маловероятным. Глава государства связал это с тем, что у третьей стороны не может быть необходимых для этого полномочий. При этом он напомнил, что Москва всегда выступает за переговоры.