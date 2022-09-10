В Кремле отреагировали на смену гражданства российскими спортсменами Песков: нет ничего страшного в смене спортивного гражданства российскими атлетами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нет ничего страшного в смене спортивного гражданства российскими атлетами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента отметил, что в стране предстоит создать систему, которая компенсирует спортсменам неучастие в международных соревнованиях.

Нет ничего страшного в смене спортивного гражданства российскими спортсменами, они должны реализовываться, — сказал Песков.

Он добавил, что отстранение РФ от большого спорта — огромная проблема для российских спортсменов, поэтому нужно их поддержать внутренними соревнованиями.

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), допустила смену гражданства. Она сказала, что гордится тем, что русская, но главное для нее — продолжать играть в теннис.

В свою очередь двукратная чемпионка Олимпиады-2016 по сабле Яна Егорян рассказала, что в фехтовании есть случаи, когда спортсмены выступают за другие страны. Это обговаривается между федерациями, все уходят на хорошей ноте, без скандалов.