Песков немногословно рассказал о своем пионерском прошлом Песков заявил, что возрождать пионерию в России никто не собирается

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что был пионером. При этом, как сообщает ТАСС, представитель Кремля не стал рассказывать подробности своего пионерского прошлого.

Был пионером, да, — сказал Песков.

Он отметил, что в России не планируется возрождать пионерское движение, в стране создается неформальное общественное движение школьников и молодых людей. Так он прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о российском движении детей и молодежи «Большая перемена», подчеркнув, что депутатская инициатива связана с движением не только школьников, но и молодых людей. По словам Пескова, оно призвано объединить разные молодежные организации.

Ранее профессор департамента социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Елена Омельченко заявила, что молодежное движение «Большая перемена», которое называют «новой пионерией», будет попыткой мобилизовать молодых патриотов. Эксперт призналась, что против такого подхода, который ограничивает неформальные возможности молодежи развиваться.

Законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена» внесли в Госдуму 19 мая. Целями движения станут содействие государственной политике в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании и профессиональной ориентации детей, организация досуга и подготовка к полноценной жизни в обществе.