Песков: немецкое оружие уже стреляет по России

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что поставляемое ВСУ немецкое оружие не будет стрелять по России, уже не соответствует действительности, поскольку оно применяется при обстрелах в Донбассе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он отметил, что власти ФРГ при всем своем желании не смогли бы контролировать оборот оружия, находящегося в руках у украинских военных, передает ТАСС.

Во-первых, у Германии нет возможности следить за этим. Это можно сказать однозначно. Во-вторых, оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс является территорией России, и оружие стреляет по российским регионам. <...> Безусловно канцлер ФРГ должен из этого исходить, — сказал Песков.

Он отметил, что с каждым днем вовлеченность Германии в военный конфликт на Украине растет еще больше, и это лишний раз доказывает, что Россия не защищена от обстрелов украинских военных с немецким оружием.

Шольц ранее заявил о стремлении Берлина избежать эскалации между Россией и НАТО, несмотря на поставки оружия Украине. По его словам, Германия в этом плане делает только шаги, согласованные со своими партнерами.