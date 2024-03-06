Песков: некоторые страны обворовывают другие под видом сотрудничества

Некоторые страны позволяют себе обворовывать другие государства и называть это сотрудничеством, заявил на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эти страны на самом деле занимаются неоколониализмом, передает ТАСС.

Есть страны, которые считают себя вправе обворовывать другие страны, называя это сотрудничеством, но на самом деле это неоколониализм, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также указал, что Россия больше не будет терпеть вмешательств в свои дела со стороны «золотого миллиарда». По его словам, Москва сказала «хватит» этим попыткам влияния. Представитель Кремля добавил, что РФ больше не будет терпеть и критику российской демократии, и заявления, что «она какая-то не такая».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развязанная Западом против русского народа гибридная война идет полным ходом. Так она прокомментировала аудиозапись с разговором высокопоставленных офицеров Минобороны ФРГ об атаке на Крымский мост.