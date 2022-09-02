Песков заявил, что надежность «Северного потока» находится под угрозой Песков: надежность «Северного потока» под угрозой из-за неработающих турбин

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Надежность трубопровода «Северный поток — 1» находится под угрозой, поскольку нет технологических резервов и работает всего одна турбина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что резервирование отсутствует не по вине «Газпрома», передает ТАСС.

Резервов нет технологических, работает одна турбина. Вот и думайте. Резервирование отсутствует не по вине «Газпрома». Надежность работы всей системы под угрозой, — сказал Песков.

С 31 августа по 2 сентября прокачка российского газа в Европу по «Северному потоку» осуществляться не будет из-за технических работ.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что поставки газа по трубопроводу могут быть полностью остановлены после 2 сентября, если в ходе проверки будут обнаружены критические повреждения. Последняя турбина может выйти из строя из-за окончания срока службы, после чего поставки топлива станут невозможны, пояснил он.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что работу газопровода «Северный поток» планируется возобновить 3 сентября. Он добавил, что это «технические вопросы», так как дата была уже определена заранее «Газпромом». Отмечается, что после завершения работ уровень прокачки газа по трубопроводу достигнет объема в 33 миллиона кубометров в сутки