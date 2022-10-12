Песков не знает, вернул ли президент ОАЭ пальто Путину Песков заявил, что Путин накинул пальто на плечи президенту ОАЭ в знак внимания

Фото: kremlin.ru

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, вернул ли глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пальто Владимиру Путину. Ранее в ходе встречи в Санкт-Петербурге лидер РФ накинул пальто на плечи коллеге из Объединенных Арабских Эмиратов из-за сильных холодов. Песков отметил, что это определенный жест внимания, передает РИА Новости.

Не могу ответить на ваш вопрос. Здесь определенный жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей, — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что если Аль Нахайян не вернет пальто Путину, это не создаст никаких проблем для президента России.

Ранее корреспондент Павел Зарубин рассказал, что Путин подарил пальто коллеге из Объединенных Арабских Эмиратов после переговоров в Санкт-Петербурге. По его словам, из-за сильных холодов помощник Аль Нахайяна подготовил куртку для своего руководителя, однако та ему уже не пригодилась.

Ранее сообщалось, что глава ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках и носках американской фирмы Nike. Он выбрал для встречи в Санкт-Петербурге светло-серое платье свободного кроя кандура и белый платок гутра. В свою очередь Путин предпочел деловой костюм с туфлями и фиолетовым галстуком.