Песков рассказал о планах Путина на Крещение Песков заявил, что не знает, будет ли Путин окунаться в крещенскую купель

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, планирует ли Владимир Путин участвовать в мероприятиях, посвященных Крещению. Также, по его словам, пока неизвестно, окунется ли глава государства в крещенскую купель.

Пока не знаю, — заявил Песков.

В 2022 году Путин не стал принимать участие в традиционных крещенских купаниях и окунаться в прорубь. Тогда Песков объяснял, что президент прислушался к советам врачей и не стал окунаться в ледяную воду из-за пандемии коронавируса.

Последний раз Путин окунулся в прорубь на Крещение в 2021 году.