Песков призвал не преувеличивать значение запасов украинского зерна Песков: зерна на Украине гораздо меньше, чем заявляют в Киеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация на Украине не стала причиной продовольственного кризиса в мире, зерна в стране гораздо меньше, чем заявляют в Киеве, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По мнению представителя Кремля, не украинский кризис стал катализатором продовольственного кризиса в мире — этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочные действия разных стран мира.

Во-первых, насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы. Второе — наверное, не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна. [Это] слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие продовольственного кризиса, — заявил Песков.

Комментируя вопрос о возможности посредничества третьих стран для открытия специальных коридоров для вывоза зeрна с Украины, он обратил внимание, что для этого необходимo «понять позицию украинской стороны».

Президент РФ Владимир Путин 3 июня подчеркнул, что Россия никак не препятствует вывозу зерна с Украины, но для этого Киев должен разминировать порты. Кроме того, глава государства добавил, что самый простой путь — вывозить зерновые по суше, через Белоруссию. Однако условие со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко таково, что сначала с Минска должны быть сняты западные санкции.