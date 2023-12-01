Песков не стал раскрывать детали встречи Путина и Сечина Песков: встреча Путина и Сечина будет непубличной

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Игорь Сечин

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал раскрывать детали встречи президента России Владимира Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Переговоры пройдут 1 декабря в закрытом формате, передает ТАСС.

Они не предназначены для опубликования. Это будет одна из таких встреч, которые происходят гораздо чаще, чем мы сообщаем, — уточнял Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия заинтересована продолжать работу в формате ОПЕК+, в том числе и после вступления в организацию Бразилии. По его словам, ОПЕК+ вносит свою лепту в дело стабилизации энергетических рынков, в поддержание, в создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне.

Ранее Сечин раскритиковал политику Минфина. Он отметил, что кризис на отечественном топливном рынке, вынудивший кабмин прибегнуть к временному запрету на экспорт нефтепродуктов, был вызван ошибочными решениями в налоговой политике. Он уточнил, что на работу «Роснефти» сильное влияние оказывает постоянное изменение налогообложения отрасли.

Сечин добавил, что для налогообложения продолжалось использование нерелевантного для России ценового индикатора — котировки Brent. При этом Минфин игнорировал принципиальные перемены в условиях работы нефтяной отрасли — создание новых направлений поставок отечественной нефти и подходов к ее ценообразованию.