Песков ответил на вопрос о визите Карлсона в администрацию президента Песков не стал комментировать сообщения о визите Карлсона в администрацию Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о визите американского журналиста и экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в администрацию главы государства, сообщает ТАСС.

Я никак не комментирую передвижения американского журналиста здесь, — заявил он.

Ранее автомобиль Карлсона был замечен на территории администрации президента России. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как в машину погрузили съемочное оборудование.

Политолог Евгений Минченко ранее заявил в интервью НСН, что Карлсон прилетел в Москву ради интервью с российским президентом Владимиром Путиным. По его мнению, Карлсон является одним из самых информированных и уважаемых журналистов в мире, поэтому цели его приезда, вероятнее всего, связаны с его профессиональной деятельностью.

В то же время американист Александр Домрин усомнился в том, что интервью состоится, так как, по его мнению, глава государства вряд ли захочет встречаться с журналистом после информационного шума.

О визите Карлсона в Москву стало известно 4 февраля после публикации в Сети фотографий, на которых журналист был замечен в Большом театре. Предположительно, он смотрел балет «Спартак».