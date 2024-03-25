Песков не стал комментировать травмы подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл»

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, касающийся травм, которые подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» могли получить при задержании, передает ТАСС. Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о стрельбе в концертном зале Красногорска.

Оставляю без ответа этот вопрос, — сказал пресс-секретарь президента России.

24 марта 32-летнего Далерджона Мирзоева, 30-летнего Рачабализода Саидакрами, 26-летнего Шамсидина Фаридуни и 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, которые проходят обвиняемыми по делу о теракте, взяли под стражу до 22 мая.

Преступники в камуфляже напали на «Крокус» вечером 22 марта. Несколько человек подъехали на автомобиле, вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. Затем они вернулись в машину и покинули город. Задержать их смогли в Брянской области. По данным Telegram-канала Baza, погибли 144 человека, в больницах находятся 97 пострадавших.

24 марта в России был объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги.