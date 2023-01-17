В Кремле не подтвердили сообщения о приказе Путина взять Донбасс до марта

Фото: МО РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения украинской разведки о приказе Владимира Путина командующему Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерию Герасимову взять под свой контроль Донбасс до марта 2023 года. Ранее такие слухи распространил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает ТАСС.

Нет, не мог бы и не имею ни малейшего желания, — заявил Песков.

Ранее Юсов сообщил, что Путин планирует создать в районе Донбасса зону безопасности.

Военкор Дмитрий Стешин ранее предположил, что СВО на Украине завершится к осени 2023 года. По его мнению, на заключительной стадии СВО все русскоязычные области должны перейти под контроль России.

Ранее Песков заявил, что спецоперация России на Украине может закончиться даже завтра, если украинский президент Владимира Зеленский проявит политическую волю. Он добавил, что на эту тему можно рассуждать до посинения.