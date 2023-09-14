Песков высказался о возможной блокировке WhatsApp в России Песков не стал комментировать возможную блокировку WhatsApp в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления рада чиновников о возможной блокировке мессенджера WhatsApp. Представитель Кремля сообщил, что ему неизвестны детали, и посоветовал обратиться к парламентариям за пояснениями по данному вопросу, передает ТАСС.

Я не знаю деталей этой новости, за пояснениями лучше обращаться к нашим народным избранникам, — заявил Песков.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн ранее назвал условие для полной блокировки мессенджера компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в России. По его словам, пересмотр отношения к мессенджеру возможен в том случае, если он запустит русскоязычные каналы. Парламентарий подчеркнул, что он не сомневается в антироссийском содержании таких каналов, так как Meta (признана экстремистской).

Комментируя возможный запрет WhatsApp, IT-эксперт Павел Мясоедов заявил, что такой сценарий действительно может быть реализован. При этом он допустил, что компания Meta попытается найти компромисс с целью сохранить свою аудиторию в РФ. В частности, она может ограничить функционал приложения на территории России, что происходит редко.