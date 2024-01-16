Песков не смог прокомментировать идею о нейтральном флоте в Черном море

Фото: МО РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать инициативу о создании нейтрального флота в Черном море, передает ТАСС. Ранее ее озвучили на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Важно понимать детали. Поскольку я не располагаю деталями предложения, не возьмусь комментировать, — сказал представитель Кремля.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ранее также прокомментировал идею создать нейтральный флот в Черном море. По его словам, любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через пролив Босфор. Это правило закреплено в соглашении о его использовании.

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявлял, что западные державы могут создать новую военно-морскую базу в Черном море под прикрытием гуманитарных целей. Так он оценил предложение ВЭФ создать военно-морскую оперативную группу для сопровождения торговых судов. Депутат подчеркнул, что Россия способна самостоятельно обеспечить безопасность прохождения судов в Черном море.