Песков не смог объяснить, почему в Минске пошел снег во время визита Путина

Фото: Максим Стулов/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог объяснить, почему в Минске пошел снег во время визита в Белоруссию президента России Владимира Путина. Он отметил, что «этот вопрос не ко мне». По словам Пескова, после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российский лидер по дороге в аэропорт провел двусторонние переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.

Почему шел снег, это вопрос не ко мне, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

По словам представителя Кремля, Путин и Лукашенко условились поговорить, потому что аэропорт в Минске находится достаточно далеко от центра города. Они решили использовать дорогу до воздушной гавани для того, чтобы провести двустороннюю беседу, сказал Песков.

Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ 23 ноября. Белорусская столица встретила участников снежной бурей. Российского лидера встречал у трапа почетный караул. В предыдущий раз Путин приезжал с рабочим визитом в белорусскую столицу 11 месяцев назад.

Песков отметил, что Москва рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках ОДКБ. По его словам, Россия сожалеет о том, что Ереван не присутствовал на высоком уровне на ноябрьском саммите.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Еревана не участвовать в мероприятиях ОДКБ вызывает сожаление. По ее словам, эти действия не отвечают интересам народа Армении.