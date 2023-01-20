Песков пообещал сообщить даты прямой линии и послания Путина парламенту

Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился назвать даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и прямой линии с главой государства, передает ТАСС. Он заявил, что сроки этих мероприятий будут объявлены своевременно.

Мы будем информировать о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точных дат никаких назвать не могу, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков назвал гаданиями на кофейной гуще предположения СМИ о сроках послания Путина Федеральному собранию. Он допустил, что послание возможно в 2023 году, но какой-либо конкретной даты не назвал. Представитель Кремля также добавил, что в письменном виде послания быть не может.

Относительно даты проведения прямой линии Песков тоже неоднократно говорил, что она пока не определена и о ней будет сообщено дополнительно. В 2021 году это мероприятие длилось 3 часа и 42 минуты. За это время Путин успел ответить на 68 вопросов.