Песков затруднился ответить на вопрос о наличии паспорта РФ у Медведчука

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Виктор Медведчук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ничего рассказать по поводу наличия российского гражданства у депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, передает РИА Новости. Накануне президент Украины одобрил решение лишить украинского гражданства Медведчука, а также ряда других депутатов Верховной рады.

Не могу ничего сказать на эту тему, — ответил Песков на вопрос журналистов, имеет ли украинский оппозиционер гражданство РФ и готова ли страна ему его предоставить.

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на родине был обвинен в госизмене. Украинские власти заявляли, что он находился под домашним арестом, однако предпринял попытку бегства и в течение месяца был задержан.

В дальнейшем врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Медведчук освобожден в результате обмена пленными с Украиной, в результате которого Киев освободил 56 человек, среди них 55 военнослужащих.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Медведчук отправился из Турции в Россию. По его словам, украинский оппозиционер был отправлен в РФ по личной просьбе российского лидера Владимира Путина.