Песков не назвал дату послания Путина Федеральному собранию

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Дата оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока неизвестна. Как только она будет определена, Кремль об этом своевременно проинформирует, приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Когда будет принято решение, мы вас проинформируем, — сообщил представитель Кремля.

2 марта Песков заявил, что конкретная дата послания Путина Федеральному собранию не определена. Пресс-секретарь президента тогда отметил, что в текущих условиях сроки проведения мероприятия должны немного сдвинуться.

В 2021-м послание Федеральному собранию Путин оглашал 21 апреля.