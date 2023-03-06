Песков не исключил встречи Путина и Балицкого 7 марта

Фото: Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий (справа)

Президент России Владимир Путин может встретиться с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким 7 марта, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Такую беседу ранее анонсировал сам Балицкий.

Не исключаем, что такая встреча состоится, — сказал представитель Кремля.

Ранее Балицкий предположил, что весной Украину ожидает кризис, после которого Николаевская, Одесская и Запорожская области мирно перейдут к России. По его словам, на подконтрольной Киеву территории «есть очень высокая степень уныния» и местные жители понимают бессмысленность нынешнего конфликта.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что город Запорожье получит статус столицы Запорожской области сразу же после того, как Вооруженные силы РФ возьмут его под контроль. Он пообещал, что это обязательно случится, а до этого момента столицей Запорожской области продолжит оставаться Мелитополь. Указ о придании Мелитополю статуса столицы области Балицкий подписал 3 марта.