Песков не дал гарантии сохранения жизни пленным американцам в ДНР Песков не стал давать гарантии сохранения жизни пленным американцам в Донбассе

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Россия не может выступать в качестве гаранта того, что попавшие в плен на Украине граждане США не будут приговорены к смертной казни. Об этом заявил в интервью MSNBC пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, ожидает ли американцев участь ранее приговорённых к смерти судом ДНР британских подданных Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна.

Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования. <...> Они солдаты удачи и были вовлечены в незаконную деятельность на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность за те преступления, которые совершили, — заявил Песков.

15 июня издание The Telegraph сообщило о том, что двух американских граждан, воевавших в Донбассе в составе вооружённых сил Украины, взяли в плен под Харьковом. В плену оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн.

17 июня корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видеозаписи со взятыми в плен под Харьковом американскими бойцами ВСУ. На записи оба мужчины выражают негативное отношение к происходящему на Украине конфликту. Они не представляются. В подписи к ролику Руденко указывает, что американцы попали «к нашим ребятам».