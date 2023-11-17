«Жесткая штука»: в Кремле оценили закон о госслужбе Песков: закон о госслужбе является жестким, но его необходимо соблюдать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Закон о госслужбе является «достаточно жесткой штукой», накладывающей на чиновников много ограничений, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». Тем не менее, добавил представитель Кремля, его необходимо соблюдать.

Это достаточно жесткая штука, между прочим, не всегда приятная. Поэтому да, есть определенные ограничения в жизни. Ограничения и с точки зрения закона, и с точки зрения морали и правил жизни. Да, этих ограничений много, этому приходится следовать, — сказал он, отвечая на вопрос о «цене власти».

Комментируя свои обязанности, Песков заявил, что рад отсутствию у него какой-то власти. По его словам, это слишком тяжелая ноша.

Ранее Песков заявил, что смартфоны iPhone небезопасны с точки зрения сохранности персональных данных. Он отметил, что многие в администрации президента уже отказались от американских телефонов, однако сам Песков еще продолжает им пользоваться. Представитель Кремля добавил, что смартфоны «прекрасное изобретение» и нет ничего плохого в том, чтобы ориентироваться на лучшее. Песков также подчеркнул, что в России пока не удалось создать технику такого уровня.