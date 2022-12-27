Песков назвал заявления секретаря Совбеза Армении провокационными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления секретаря Совбеза Армении Армен Григорян провокационными, передает портал NEWSam. Ранее Григорян сообщил, что Москва якобы принуждает Ереван предоставить коридор через свою суверенную территорию Азербайджану, а также присоединиться к формирующемуся союзному государству Россия-Беларусь.

Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны, — сказал Песков.

26 декабря на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге состоялась трехсторонняя беседа президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом глава РФ сообщил на открытии двусторонней встречи с армянским премьером, добавив, что предметом беседы стали вопросы урегулирования ситуации на Южном Кавказе и армяно-азербайджанские отношения.

В свою очередь Пашинян заявил, что наиболее оперативным вопросом, который следует обсудить, является кризис в Лачинском коридоре. Он также напомнил, что Лачинский коридор является зоной ответственности и контроля российских миротворцев и Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд грузов и граждан по данному маршруту.