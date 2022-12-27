Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления секретаря Совбеза Армении Армен Григорян провокационными, передает портал NEWSam. Ранее Григорян сообщил, что Москва якобы принуждает Ереван предоставить коридор через свою суверенную территорию Азербайджану, а также присоединиться к формирующемуся союзному государству Россия-Беларусь.
Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны, — сказал Песков.
26 декабря на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге состоялась трехсторонняя беседа президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом глава РФ сообщил на открытии двусторонней встречи с армянским премьером, добавив, что предметом беседы стали вопросы урегулирования ситуации на Южном Кавказе и армяно-азербайджанские отношения.
В свою очередь Пашинян заявил, что наиболее оперативным вопросом, который следует обсудить, является кризис в Лачинском коридоре. Он также напомнил, что Лачинский коридор является зоной ответственности и контроля российских миротворцев и Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд грузов и граждан по данному маршруту.