Песков назвал заигрываниями с нацистами решение США снять санкции с «Азова»

Фото: МО Украины

Решение Вашингтона снять запрет на поставки оружия батальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) является заигрываниями с неонацистами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, США не гнушаются ничем в стремлении подавить Россию, передает ТАСС. Украинский народ при этом используется как инструмент, добавил представитель Кремля.

Такая внезапная смена позиций Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя Украину и украинский народ в качестве инструмента в своих руках, — заявил Песков.

О том, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону «Азов» ранее со ссылкой на Госдеп сообщила газета Washington Post. Там добавили, что перед этим деятельность формирования была проанализирована.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее заявил, что снятием запрета на поставки вооружений украинскому батальону «Азов» Вашинтон еще раз показал, что закон в США, что дышло. Он напомнил, что с 2017 года организация была под американскими санкциями из-за того, что «ее руководство исповедовало экстремистские и нацистские взгляды».