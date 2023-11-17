Песков назвал возможного победителя президентских выборов Песков: Путин победит на выборах президента, если решит баллотироваться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин победит на выборах главы государства, если решит баллотироваться, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». Он выразил надежду, что следующий президент РФ должен быть «таким же», как Путин. Песков подчеркнул, что глава государства пока еще не принял решения об участии в выборах.

Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет, — сказал Песков.

До этого Путин на встрече с членами ЦИК в Ново-Огарево отметил, что использование современных стандартов привело к тому, что россияне начали больше доверять выборам и избирательной системе. По его словам, об этом свидетельствуют все проводимые социологические опросы и исследования. Путин добавил, что российская избирательная система неустанно совершенствуется, формируется законодательная нормативная база. Отличительной чертой становится максимальная открытость и прозрачность, добавил российский лидер.

Также президент заявил, что главным результатом любых выборов в России является легитимность. По его словам, этот принцип лежит в основе политической стабильности.