Песков назвал виновных в кризисной ситуации вокруг «Северного потока» Песков: западные санкции привели к кризисной ситуации вокруг «Северного потока»

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Санкции Запада против России привели к кризисной ситуации вокруг «Северного потока», а также к проблемам с обслуживанием оборудования для трубопровода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он призвал контрагентов «Газпрома» к здравому смыслу.

Этот вопрос скорее нужно адресовать компании «Siemens» и к компании, которая владеет этим оборудованием — это «Газпром», вы знаете, что производителем является «Siemens», это высокотехнологичное оборудование, и вряд ли в мире можно найти много фирм, которые способны его обслуживать, — сказал спикер Кремля.

По его словам, «Газпром» готов и хочет дальше выполнять свои обязательства, но европейская сторона создала препятствия, которые не дают компании работать.

Это действительно кризисная ситуация, и здесь хочется призвать просто к здравому смыслу вот этих контрагентов «Газпрома», но пока можем только констатировать большой дефицит здравого смысла с их стороны, — добавил он.

Ранее стало известно, что прокачка российского топлива по газопроводу полностью остановлена. 31 августа начался ремонт на единственном работающем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции «Портовая».

До этого операторы газотранспортных сетей сообщили, что прокачка газа по «Северному потоку» упала до нуля кубометров в час после приостановки работы магистрали на три дня из-за планового ремонта на КС «Портовая». Отмечалось, что работа была остановлена в штатном порядке. При этом газ в менее мощный принимающий газопровод Nel перестал поступать еще раньше.