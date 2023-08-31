Песков назвал важного соседа России Песков назвал КНДР важным соседом России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал КНДР важным соседом России. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва и Пхеньян продолжат развивать отношения на различных уровнях.

Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, осуществляются контракты на различных уровнях. Это важный сосед, контракты будут развиваться, — сказал он.

Ранее британское издание Daily Express со ссылкой на заявления аналитиков писало, что политический шаг президента России Владимира Путина по укреплению отношений с КНДР и Китаем может привести к наращиванию военного потенциала трех стран. Эксперты называют такой союз трех стран устрашающим.

Объединение России, Китая и КНДР приведет к тому, что страны смогут более эффективно обходить санкции и обмениваться специалистами для решения вопросов, связанных с реализацией национальных программ. В частности, он считает, что российские эксперты могут помочь Северной Корее в разработке ракет.

Кореевед Ким Ен Ун ранее рассказал, будет ли КНДР помогать России в специальной военной операции на Украине. По мнению эксперта, необходимости в получении помощи от Северной Кореи нет, так как армия РФ способна самостоятельно выполнить поставленные задачи. Кроме того, это может привести к обвинению России в слабости.