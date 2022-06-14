Песков назвал варварскими удары ВСУ по Донецку Песков заявил об интенсификации «варварских» обстрелов ВСУ Донецка

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обстрелы Донецка 13 июня варварскими и отметил, что в последние дни происходит их интенсификация. Он напомнил, что основной целью спецоперации является защита жителей Луганска и Донецка, поэтому возникают дополнительные атаки со стороны ВСУ.

Главное, основной задачей спецоперации является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке. Поэтому да, возникают, мы видим — совершенно варварские обстрелы гражданских объектов. За последние дни происходит интенсификация обстрелов, — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что вопрос о необходимости задействовать дополнительные силы ВС РФ в Донбассе является прерогативой Минобороны РФ.

Дальше вопрос к нашим военным, — подытожил представитель Кремля.

Накануне Донецк в течение нескольких часов подвергался массированным ударам ВСУ. Такого мощного и продолжительного обстрела не было за все время конфликта, как отметили в представительстве ДНР в СЦКК. Всего ВСУ выпустили почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. Наиболее интенсивным атакам подверглись Буденновский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка.

Число погибших в Донецке и его окрестностях увеличилось до пяти человек. Три человека погибли при обстреле рынка «Майский», не менее 10 были ранены. Еще одной жертвой стала 69-летняя жительница населенного пункта Лобовка. Позже появилась информация о погибшем 30-летнем мужчине из Киевского района Донецка.

После этого СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов».